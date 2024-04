I NAS di Torino, con l’ausilio della locale Stazione Carabinieri, hanno proceduto al controllo di un albergo in una rinomata località turistica dell’Ossola. All’esito dell’ispezione sono state comminate sanzioni amministrative per 4.500 euro per carenze igieniche, inottemperanza di quanto previsto dal manuale di autocontrollo e per la mancanza di rintracciabilità di alcuni alimenti.