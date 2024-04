Il mito di Teseo tra realtà e fantasia

Un retelling del mito di Teseo, tra realtà e fantasia, raccontato dalla parte di Arianna, vittima di una inaspettata violenza: a Ornavasso venerdì 12 aprile alle ore 18.30 l'Associazione "Il sogno di Giulietta", presso la sala polivalente in piazza XXIV maggio ad Ornavasso, presenta l'incontro di Sara Benatti che presenterà il suo romanzo "La maledizione di Arianna" edito Sperling&Kupfer.

Sarà un dialogo con la professoressa Alissia Falcioni, che catapulterà il lettore nell'antica Grecia. Sara Benatti ha frequentato il master per redattori in editoria libraria della Fondazione Mondadori, è traduttrice e consulente per vari studi editoriali e case editrici. Alla scuola Palomar di Rovigo è la responsabile del servizio di valutazione dattiloscritti e insegna al master in tecniche della narrazione. Dopo la presentazione del suo romanzo, che è a ingresso libero, seguirà il firmacopie e una degustazione di vini della cantina Paride Chiovini guidata dai sommelier Davide Neretti e Gianluca Oberoffer (solo per la degustazione e buffet con prodotti tipici abbinati - al costo di 20 Euro - la prenotazione è obbligatorio al numero 3299577565 entro domenica 7 aprile).