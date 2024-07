A Ornavasso una nuova area per lo smaltimento della plastica

In un periodo nel quale si è molto parlato di ConSer Vco e dell’aumento dei costi relativi alla tassa sui rifiuti, il comune di Ornavasso va controcorrente con un progetto fortemente voluto dal sindaco Filippo Cigala Fulgosi. Subito dopo la sua nuova elezione, il primo cittadino si è messo al lavoro per portare a termine i numerosi progetti già messi in campo. Tra questi una collaborazione proprio con ConSer Vco, per la realizzazione – nell’area industriale di Ornavasso – di un’area per lo smaltimento della plastica e della carta.

In particolare, si tratta di un impianto che permetterà di riciclare i rifiuti, soprattutto la plastica, e di rivenderli ad un prezzo maggiorato. Grazie a questa operazione, sarà possibile una diminuzione delle tasse sui rifiuti per tutti i cittadini del Vco.

Contestualmente alla realizzazione di questo impianto, finanziato grazie ai fondi del Pnrr, è in programma anche la realizzazione di un centro di raccolta per rifiuti ingombranti. Inoltre, è previsto un investimento di 500mila euro per la costruzione di una rotonda posta all’ingresso sud di Ornavasso, che porterà proprio alla zona industriale.