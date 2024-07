Fondazione Comunitaria Vco: erogati i contributi dei bandi "Automezzi" e "Piccoli Progetti"

Nella seduta del 15 luglio, il consiglio di amministrazione della Fondazione Comunitaria del Vco ente filantropico ha deliberato l’erogazione di contributi per 184.000 euro nell’ambito dei bandi “Automezzi” e “Piccoli Progetti”.

Per quanto riguarda il bando “Automezzi”, a fronte di un budget di 150.000 euro, erano state presentate 26 richieste di contributo, per un totale di 357.000 euro. Vista la rilevante quantità di richieste, il Cda ha quindi dovuto procedere a una selezione che è stata operata privilegiando gli enti che presentavano per la prima volta la loro candidatura su un bando della Fondazione Comunitaria e quindi quelli che presentavano la loro candidatura per la prima volta sullo specifico bando.

Sulla base di questi criteri sono quindi stati deliberati contributi a favore di 12 enti, per un totale di 159.900 euro (il contributo massimo previsto era di 15mila euro), con un incremento di budget da parte della Fondazione. Tra gli enti destinatari di un contributo anche lo Sci Club Macugnaga.

Il bando “Automezzi” è da sempre uno di quelli che maggiormente vengono utilizzati soprattutto da associazioni sportive dilettantistiche e da enti operanti nel settore dei servizi alla persona. Nel corso di questi anni, la Fondazione Comunitaria ha assegnato oltre un milione di euro a 74 enti per l’acquisto di automezzi.

Per quanto riguarda, invece, il bando “Piccoli Progetti”, i progetti presentati sono stati 13, di cui 10 quelli ammissibili, per i quali sono stati assegnati contributi per un totale di 24.137 euro. Si tratta della prima sessione del bando riservato alle associazioni con bilanci inferiori ai 20mila euro annui e ai comuni con meno di 2 mila abitanti (in partenariato con un ente del terzo settore).

Oltre alla seconda sessione del bando “Piccoli Progetti” restano aperti, con scadenza 24 ottobre 2024, il bando “Emblematici Provinciali” (400mila euro di budget) e il bando “Sociale e Formazione” (140mila euro di budget).