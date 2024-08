La Sagra della Patata 2024 al via con l'apertura dell'area giovani

Si inaugura giovedì 22 agosto la trentesima edizione della Sagra della Patata di Montecrestese. Una serata, questa, dedicata esclusivamente all’area giovani, che apre le porte alle 19.00 con il chiosco delle birre, hamburger, patatine, piadine, panini e molto altro. immancabile, come sempre, la musica: alle 23.00 prende il via la serata disco con dj Sebbo. Ogni sera, poi, l’area giovani ospita tanti dj e musica dal vivo, con area discoteca. Per rendere lo spazio più sicuro, non saranno venduti superalcolici.