Successo per Sport Project Vco al Morissolo Vertikal e alla ForTen

Domenica 20 ottobre si è corso il Morissolo Vertikal (3,9km – 1070D+), spettacolare gara di corsa in montagna di sola salita, nota per il suo tracciato estremamente impegnativo. Marcello Ugazio trionfa con il tempo di 39’43’’, alle sue spalle il giovane Peter Bettoli staccato di 52’’. Nella classifica femminile Benedetta Broggi centra il terzo posto, a 4 minuti dal gradino più alto del podio. Da segnalare che Peter il giorno prima aveva partecipato, classificandosi settimo, al Vertical di Fully, una delle gare di corsa in salita più impegnative e spettacolari del panorama internazionale in cui il livello di atleti presenti è sempre molto alto.

Il Morissolo Vertikal, in una distanza più corta e con meno dislivello (2km – 570D+) era campionato italiano youth A e B Fisky. Il giovane neoacquisto di Sport Project Vco Christian Suini conquista la medaglia d’argento alle spalle del valdostano Davide Gadin.

Roberto Giacomotti ha partecipato al raduno della nazionale Corsa in Montagna - Trail, organizzato dalla Fidal e svoltosi a Bard (AO) dal 17 al 20 ottobre 2024. In questo contesto, ha preso parte alla 7^ edizione della ForTen, la prestigiosa gara sulla distanza di 10 km, che si è tenuta domenica 20 ottobre. Roberto ha ottenuto un eccellente risultato, classificandosi al terzo posto con un tempo di 35’07’’, a soli 30 secondi dal gradino più alto del podio. Questa prestazione rappresenta un'ulteriore conferma del suo straordinario stato di forma, che continua a migliorare e a consolidarsi nel corso di questa stagione agonistica.