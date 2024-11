Promozione, si riparte con il derby ossolano Juve Domo - Ornavassese

Dopo la sosta forzata di domenica scorsa, il campionato di Promozione riprende direttamente con la nona giornata. La capolista Cossato, che fin qui ha sempre vinto, se si esclude la sconfitta in casa della Juve Domo, ospiterà l’Omegna. Gli uomini di Ramazzotti devono rimettersi in carreggiata dopo due sconfitte consecutive, ma la trasferta nel vercellese sarà durissima, contro quella che è probabilmente la squadra più forte del campionato: domenica servirà l’impresa per ottenere un risultato positivo.

Derby ossolano domenica al “Curotti”. La Juve Domo, dopo il ko immeritato nell’ultimo turno contro la Fulgor Chiavazzese, ospita l’Ornavassese di Fusè. I neri hanno bisogno di punti per rimpinguare la loro classifica, ma si troveranno di fronte una formazione forte, col secondo miglior attacco del campionato, e desiderosa di fare bottino pieno per non perdere il passo delle altre pretendenti alla vittoria finale. Terzo derby stagionale dopo i due precedenti in Coppa, terminati con la vittoria per 2-0 dei granata a Domodossola, e il pareggio per 1-1 a Ornavasso.

Il Feriolo di Pissardo non attraversa un bel momento, troppi gol e troppi cartellini rossi subiti in questo avvio di stagione. I gialloblù sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, e proveranno a fare il colpo grosso a Cameri. Non sarà però un compito facile, dato che i novaresi sono la vera sorpresa positiva di questo avvio di stagione.

Le gare del weekend di Promozione:

Città Di Cossato - Omegna; Orizzonti Canavese - Union Novara; Cameri - Feriolo; Ce.Ver.Sa.Ma. Biella - Ivrea; Gattinara - Fulgor Chiavazzese RV; Juventus Domo - Ornavassese; Montanaro - Dufour Varallo; Virtus Vercelli - Arona