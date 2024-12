Musica, luci e divertimento: seconda giornata per i mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore

Prosegue l’edizione numero 25 dei mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore: dopo il buon afflusso di visitatori della prima giornata - nonostante il giorno feriale e un forte vento che ha in parte penalizzato la manifestazione - per sabato 7 dicembre, complice il weekend, sono attese migliaia di persone nel capoluogo vigezzino per ammirare le oltre 200 casette dal tettuccio rosso, ma anche per prendere parte ai numerosi eventi collaterali. Di seguito il programma completo della seconda giornata:

Dalle 9.30 alle 18.00: Nonno Gianni e il bosco felice “Sylvanian Family”, allestimento al centro culturale Vecchio Municipio con letture e laboratori per i bambini (questi ultimi si tengono alle 10.00, alle 11.00, alle 14.00, alle 15.00 e alle 16.00 e hanno una durata di 30 minuti);

Dalle 10.00 alle 18.00: allestimento “Natale di Pon Pon”, esposizione nell’antico lavatoio;

Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 18.00: mostra “Montagna: persone e cose dell’ALTO mondo”, percorso tra immagini, tele, oggetti e curiosità per raccontare le terre alte al centro culturale Vecchio Municipio;

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00: casa di Babbo Natale, in cui i bambini possono consegnare le proprie letterine;

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00: Urban Swingers Street Popular Band, musica itinerante per le vie del paese;

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00: La fisarmonica delle Alpi, con musica popolare dell’associazione italo-svizzera;

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00: Lucky Peppers Jazz Band, musica jazz itinerante;

Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00: le cornamuse di Lorenzo Prealoni e Simone Stefan in un repertorio di musica tradizionale piemontese e francese;

Dalle 14.00 alle 18.00: Antigo Brass Band, fiati e percussioni vestiti da Babbo Natale regalano musica e divertimento;

Dalle 16.00: Luci e colori nel borgo, installazioni luminose, animazioni e video mapping illuminano Santa Maria Maggiore.