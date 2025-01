Ad aprile l'inizio dei lavori per il Polo delle Emergenze e la Casa del Volontario di Villadossola

Inizieranno probabilmente già nel mese di aprile i lavori di ristrutturazione dell'edificio acquistato dall'Anpas di Villadossola e che ospiterà il Polo delle Emergenze e la Casa del Volontario. La struttura, uno stabile adiacente l'attuale sede della pubblica assistenza di Villadossola, sarà ampliata e ristrutturata grazie al finanziamento ricevuto tramite il bando emblematici della Fondazione Cariplo. Non una semplice ristrutturazione dell'edificio, ma un progetto importante che prevedere la nascita del Polo delle Emergenze, della Casa del Volontario e anche di uno studio medico.

"Il fabbricato di proprietà dell’associazione verrà ampliato e ristrutturato per ospitare la nostra nuova sede - spiega Nunzio Palamara, presidente dell'Anpas di Villadossola - mentre la sede attuale di proprietà comunale ospiterà Soccorso Alpino e Aib Protezione Civile. Qualche tempo fanno acquistammo l'edificio all'asta al prezzo di 88mila euro, ben al di sotto del valore reale, sperando di reperire i fondi per poterlo ristrutturare. Grazie al finanziamento Cariplo quel sogno diventerà realtà".

Il progetto nasce dalla condivisione dei bisogni di spazi logistici da parte delle associazioni che operano nel settore dell’emergenza operanti sul territorio: sarà creata un’area specificamente dedicata alla creazione del Polo delle emergenze. In accordo con il comune di Villadossola, proprietario della sede attualmente in uso dall'Anpas, questi locali diventeranno sede delle altre due associazioni coinvolte nel progetto mentre la Casa del Volontario sarà ospitata nel fabbricato da ristrutturare con spazi fisici da adibire a incontri, ricovero mezzi e attrezzature, formazione degli operatori. Sarà creato anche un ambulatorio per le visite medico sportive e un ufficio aperto al pubblico per supportare i cittadini nella prenotazione di visite mediche ed esami clinici. Una sala di 150 metri quadrati, suddivisa in tre aree, sarà messa a disposizione di tutte le associazioni del territorio come sala riunioni o sala formazione.

Il progetto, del valore di 1milione e 500 mila euro, è stato finanziato dalla Fondazione Cariplo per 950mila euro, pari al 70%. L'Anpas ha già acceso un mutuo per 200mila euro, la restante parte sarà raccolta tramite donazioni: "Ci auguriamo di non utilizzare il mutuo - spiega Palamara - e per questo attiveremo una raccolta di donazioni tramite la Fondazione Comunitaria del Vco. Abbiamo già diverse donazioni importanti che saranno rese note prossimamente".