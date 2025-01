Meteo, tempo instabile nel Vco per il fine settimana

Tempo instabile, nel fine settimana, sul territorio del Verbano Cusio Ossola. In particolare, nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 gennaio sono previste, secondo Datameteo, nubi per tuta la giornata, con possibili rovesci di pioggia. Per quanto riguarda le temperature, le minime si aggirano tra -1 e 2 gradi, mentre le massime potranno raggiungere tra gli 7 e i 9 gradi nelle ore centrali della giornata.

Il cielo si rasserena nella giornata di domenica 12 gennaio, quando sono previste leggere nubi nelle prime ore della mattina, per poi lasciare spazio ad ampie schiarite. Non sono previsti, invece, importanti cambiamenti nelle temperature, che si assestano sui valori dei giorni precedenti.