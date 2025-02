E stasera a Verampio si gioca per tre minuti

E stasera tutti a Verampio, ore 20,30, per godersi i 3 minuti della partita Crodo-Voluntas Suna, partita di Seconda Categoria!

Povero calcio dilettantistico adattatosi a copiare, in negativo, quello professionistico. Ci mancavano anche queste briciole di partita, 3 minuti in tutto; il ‘fanalino di coda’ di una partita segnata da un chiaro errore arbitrale, pur se l’arbitro non l’avrebbe ammesso nel suo referto.

Una sentenza che fa discutere quella della Corte Sportiva di Appello della Figc: far giocare Crodo e Voluntas Suna gli ultimi 3 minuti della partita interrotta a dicembre. Che gli ospiti vincevano 1 a 0, sino a quando l’arbitro ha commesso un errore.

Inevitabili i ricorsi di Crodo e Voluntas Suna. E le due squadre - giustamente - fanno il loro cercando di far valere le loro ragioni.

Forse sarebbe bastato respingere il ricorso del Crodo e chiudere la partita a favore del Suna, evitando disagi a tutti: alle due squadre di giocare alle 21 sul campo di Verampio e alla Voluntas Suna di farsi 40 chilometri di trasferta per fare 3 minuti, al Crodo di spendere soldi per accedere i fari del campo e pulire gli spogliatoi per solo tre minuti di gioco.

Un errore arbitrale lampante. Mai ammesso, però! Un cavillo da aule di giustizia.