Tennis tavolo: due argenti per il TTOssola2000 al torneo open di Biella

Nel fine settimana appena trascorso, il torneo open ospitato a Biella ha regalato grandi soddisfazioni al TTOssola2000, con la conquista di due prestigiose medaglie d'argento.

Nella categoria Singolo M/F Over 6200M - 410F, Federico Mocellini si è classificato al secondo posto, mentre nella categoria Singolo M/F Over 4700M - 205F, Emil Paolo Poletti ha ottenuto lo stesso eccellente risultato.

Entrambi gli atleti hanno brillato sin dalla fase a gironi, vincendo tutte e tre le partite e qualificandosi al primo posto. Nella fase eliminatoria hanno continuato a dimostrare il loro talento, superando avversari ostici e assicurandosi un posto in finale. Nonostante un'ottima prestazione nell'ultimo incontro, hanno dovuto cedere la vittoria ai rispettivi avversari, conquistando comunque un argento di grande valore.

Anticipo della 13ª Giornata di Campionato Serie Regionale C2 e D1

Sabato scorso hanno visto protagoniste le due squadre regionali C2 Terminus e D1 Balabiott Birrificio nella sesta giornata del girone di ritorno. Il bilancio complessivo è di una vittoria e una sconfitta.

C2 Terminus ha ottenuto un'importante vittoria per 5-1 contro ASD Splendor, attuale prima del girone. I punti decisivi sono stati realizzati da Calella (2), Loforese (2) e Vesci (1). Questo successo conferma la salvezza ormai certa della squadra.

D1 Balabiott Birrificio, invece, ha subito una sconfitta per 4-2 contro ASD Splendor. I due punti della squadra sono stati messi a segno da Antonietti, che ha offerto una prestazione di carattere ma non è bastata per ribaltare il risultato finale.