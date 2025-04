Associazione Terra Donna, convocata l'assemblea dei soci

È in programma per mercoledì 23 aprile alle 18.00, nella sede del Centro Servizi per il Territorio di Domodossola, l’assemblea ordinaria dell’associazione Terra Donna, che opera sul territorio del Vco per combattere le discriminazioni e supportare le donne vittime di violenza.

Tre i punti all’ordine del giorno: il bilancio, la relazione degli eventi del 2024 e la presentazione dei progetti futuri. Possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il versamento della quota associativa del 2024; è possibile partecipare in presenza oppure da remoto tramite la piattaforma Zoom, previa richiesta tramite e-mail all’indirizzo terradonna@tiscali.it.