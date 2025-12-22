A Villette si rinnova il gesto di Natale: panettone e auguri per le persone sole

Anche quest'anno, nei giorni antecedenti il Natale, a Villette si è ripetuta una tradizione che tutte le amministrazioni comunali hanno nel tempo conservato: un piccolo gesto per le persone sole, la consegna del panettone e degli auguri. Sabato 20 dicembre per le vie del paese hanno così risuonato le note della zampogna di Stefano Quaglia, insieme all'allegria dei bambini che hanno regalato a tante persone un momento di gioia e commozione.

Sul percorso anche la bellezza di tanti artistici presepi che anche quest'anno sono stati realizzati negli angoli più inaspettati del paese. “Chi desiderasse scoprirli, con una bella passeggiata per le vie del borgo, potrà farlo per tutto il periodo delle festività”, fanno sapere dal comune.