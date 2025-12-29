Guida senza patente in Valle Anzasca: denunciato un 30enne

Un uomo di 30 anni, residente in Valle Anzasca, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura nonostante fosse privo di patente. Il documento di guida gli era stato infatti revocato dalla Prefettura di Verbania nel 2022 a seguito di una precedente guida in stato di ebbrezza.

Durante il controllo, le forze dell’ordine hanno accertato l’irregolarità e proceduto a denunciare l’uomo a piede libero. La passeggera del veicolo, proprietaria dell’auto, è stata invece sanzionata per incauto affidamento, avendo consentito la guida a una persona non abilitata.