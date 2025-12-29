 / Cronaca

Guida senza patente in Valle Anzasca: denunciato un 30enne

La patente gli era stata revocata nel 2022 per guida in stato di ebbrezza. Multata anche la proprietaria dell’auto

Un uomo di 30 anni, residente in Valle Anzasca, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura nonostante fosse privo di patente. Il documento di guida gli era stato infatti revocato dalla Prefettura di Verbania nel 2022 a seguito di una precedente guida in stato di ebbrezza.

Durante il controllo, le forze dell’ordine hanno accertato l’irregolarità e proceduto a denunciare l’uomo a piede libero. La passeggera del veicolo, proprietaria dell’auto, è stata invece sanzionata per incauto affidamento, avendo consentito la guida a una persona non abilitata.

