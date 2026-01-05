Bando Cultura: la Fondazione Comunitaria del Vco sostiene progetti artistici sul territorio

È aperto il bando Cultura Biennale 2026/2027, promosso dalla Fondazione Comunitaria del Vco con l’obiettivo di sostenere iniziative di carattere artistico-culturale da realizzarsi nel territorio della provincia del Vco. È possibile candidare una proposta valida solo sull’anno 2026 oppure una duplice candidatura per gli anni 2026 e 2027. Il bando si rivolge a enti privati senza scopo di lucro o enti pubblici aventi sede legale o operativa nel Vco.

La Fondazione mette a disposizione un budget di 140mila euro, che potrà essere incrementato con ulteriori risorse di competenza e disponibili nell’anno 2026. La scadenza per la partecipazione è fissata alle 17.00 del 26 febbraio.