Santa Maria Maggiore ha accolto i neomaggiorenni

Nei giorni scorsi nella Sala Mandamentale del Centro Culturale Vecchio Municipio, l’amministrazione comunale di Santa Maria Maggiore ha chiamato a raccolta i neo diciottenni del paese per festeggiare con loro il raggiungimento della maggiore età. In un’atmosfera cordiale e rilassata, i ragazzi hanno ascoltato il benvenuto del sindaco Claudio Cottini e, dalla voce di Monica Mattei, funzionario dell'ufficio cultura del comune, la lettura di quattro articoli della Costituzione ritenuti particolarmente significativi per i giovani (art.1,3,9,11), sottolineati da un’emozionante “colonna sonora” legata alle tematiche costituzionali, ideata dal maestro Roberto Bassa e interpretata da Sara Tadina.

Presenti all'incontro la vice sindaco Sandra Garavaglia e la consigliera delegata Katia Zanni, oltre ad alcuni genitori dei maggiorenni. Al termine dell’evento, ci si è lasciati con un brindisi di commiato e la consegna di un dono ai ragazzi presenti.