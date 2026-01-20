Il “magico mondo delle api” al Lions Club Verbano Borromeo: serata tra natura e benessere

Il “magico mondo delle api” è stato protagonista di un partecipato meeting del Lions Club Verbano Borromeo, svoltosi venerdì 16 gennaio presso il ristorante dell’Hotel Corona di Domodossola. La serata, presieduta da Fausto Girolamo Macaluso, ha visto come relatore Giacomo Prina, affiancato dalla compagna Marta Ganianigo, che hanno accompagnato soci e ospiti in un viaggio affascinante alla scoperta dell’universo delle api.

L’incontro, intitolato proprio “Il magico mondo delle api”, ha offerto una panoramica ricca di spunti sull’apiterapia e sul ruolo essenziale che questi insetti svolgono per l’equilibrio dell’ecosistema e per il benessere dell’uomo. Con esempi concreti e un linguaggio chiaro e coinvolgente, i relatori hanno spiegato come i prodotti dell’alveare – dal miele al polline, dalla propoli al veleno d’ape – siano utilizzati da secoli per le loro proprietà benefiche.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della biodiversità e all’importanza delle api per la sopravvivenza del pianeta, sottolineando come la loro tutela sia una responsabilità collettiva. Il pubblico ha seguito con grande interesse, intervenendo con domande e riflessioni, in una serata che ha confermato l’impegno del Lions Club Verbano Borromeo nel promuovere iniziative culturali e informative su argomenti di rilevante interesse sociale e ambientale.