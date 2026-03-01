Alagna, Gabriele Valzer e Erika Forni siglano la gara di sci alpinismo “Al Wold”

Successo per la prima edizione della gara di sci alpinismo in notturna “Al Wold”, andata in scena sabato 28 febbraio ad Alagna Valsesia sulla pista Wold, a poche centinaia di metri dal centro del paese. L’evento, organizzato dallo Ski Team Valsesia, ha segnato un debutto convincente per una nuova formula sprint che ha saputo unire spettacolo, velocità e partecipazione.

Il ritrovo e le iscrizioni si sono svolti dalle ore 17, mentre alle 18.30, dopo il briefing di Manuel Gambarini, è stata data la partenza. La gara, della durata di 60 minuti, si è sviluppata su un circuito ad anello di 800 metri con 70 metri di dislivello positivo, con classifica determinata dal numero di giri completati.

Sono stati 40 gli atleti al via, con anche una presenza internazionale grazie a due sci alpinisti svizzeri che, trovandosi in vacanza in Valsesia, hanno voluto partecipare alla competizione.

La partenza in linea ha subito acceso la sfida: i concorrenti sono scattati sulla prima rampa quasi correndo per conquistare le posizioni migliori. Al termine della salita, rapido cambio di assetto con la rimozione delle pelli e poi una discesa velocissima, affrontata da molti specialisti praticamente tutta dritta, raggiungendo velocità elevate e mettendo in evidenza le qualità tecniche degli agonisti.

Al termine dell’ora di gara, l’arrivo in salita al Wold ha sancito i verdetti finali. In campo maschile si è imposto Gabriele Valzer con 12 giri completati, davanti a Emanuele Vaira e Checco Negra, per un podio interamente targato Ski Team Valsesia. Tra le donne dominio di Erika Forni, vincitrice con 9 giri, seguita da Agnese Valz Gen, entrambe dello Ski Team Valsesia, mentre terza si è classificata Elisabetta Bendotti dell’Algroup.

La serata si è conclusa con pasta party, musica e premiazioni in un clima di entusiasmo condiviso. Manuel Gambarini, insieme a tutto lo staff dello Ski Team Valsesia, ha ringraziato partecipanti e collaboratori, raccogliendo pareri molto positivi e ponendo le basi per una futura replica dell’evento, in vista degli appuntamenti già in programma a giugno.