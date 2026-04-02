Giovedì Santo, questa sera messa in Coena Domini e processione per le vie della città

Si svolge questa sera - giovedì 2 aprile - a Domodossola la messa in Coena Domini e la tradizionale processione con l'Eucarestia del Giovedì Santo. La processione sarà al termine della messa in Collegiata con la lavanda dei piedi, attraverserà alcune vie cittadine e raggiungerà l'ospedale San Biagio, con una speciale benedizione che sarà impartita ai malati con la sosta all'interno nel cortile dell'ospedale davanti alla chiesetta.

La processione eucaristica, come riporta Ida Braggio nel libro “Piccolo Mondo Ossolano”, si svolgeva un tempo il Venerdì Santo e fu quello un privilegio concesso alla parrocchia domese da papa Innocenzo IX, di origini ossolane. Per risalire all'origine della solennità della processione del Venerdì Santo, riferisce Ida Braggio, occorre indietreggiare fino a quei tempi in cui le ire contro il Papato si infuocavano per ogni dove.

“L'eresia – scrive Braggio riportando un brano tratto dal giornale ossolano Moderato – impugnava allora la presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucarestia e gli ossolani, anelando che a sostegno della fede e quasi ad argine contro le eterodosse dottrine sorgesse un momento altrettanto maestoso quanto speciale alla loro adorazione, ricorsero al Pontefice Innocenzo IX ed ottennero che la sera del Venerdì Santo si portasse in processione per le contrade l 'ostensorio scoperto, come si pratica per il Corpus Domini. La nostra città - riporta ancora Braggio - per una eccezione che trovasi unica nell'orbe cattolico, celebra le glorie del trionfatore fra canti, armonie e illuminazioni”.