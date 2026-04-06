Trontano premiata tra le Sagre di Qualità: soddisfatte amministrazione e Pro Loco

Grande soddisfazione a Trontano per il recente riconoscimento di Sagra di Qualità per la Sagra del Fungo, ricevuto a Roma nell’ambito delle premiazioni nazionali organizzate da Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) all’Ergife Palace Hotel e al Senato.

Il marchio è assegnato ogni anno alle manifestazioni che rispettano determinati standard organizzativi e valorizzano il territorio. Quella di Trontano è una delle 44 sagre premiate ed è l’unica nuova realtà riconosciuta nel Novarese e Vco. “Come amministrazione è stato un onore ritirare il premio – dice l'assessore Adriano Viscardi, presente a Roma con il presidente della Pro Loco Ettore Antonietti – a nome anche del sindaco voglio ringraziare la Pro Loco di Trontano e tutte le associazioni che ogni anno con impegno organizzano la festa con passione, creando un momento di aggregazione di tutta la comunità e una grande vetrina per il comune”.

Il marchio “Sagra di Qualità” certifica non solo la proposta gastronomica, ma anche l’organizzazione complessiva, la sicurezza, la sostenibilità e il legame con le tradizioni. Il riconoscimento era già stato assegnato in Ossola alla Sagra della Patata di Montecrestese e alla Festa dell’Uva di Masera.

La Sagra del Fungo è nata nel 1985 con l’intento di valorizzare il fungo e il territorio dei boschi di Trontano, che è favorevole alla crescita dei porcini. È organizzata dalla Pro Loco di Trontano, che negli anni ha provveduto a creare, assieme alle altre associazioni del paese, un’area feste ben strutturata, in armonia con il paesaggio che la circonda. I funghi per l'occasione vengono preparati in diversi modi, a partire dal classico risotto. Una particolare attenzione è sempre data alla cultura, al folclore e alla tradizione, con spazi dedicati a mostre, esposizioni, artigianato. Artisti e associazioni hanno un luogo dove poter dare visibilità al loro talento. Tutto è reso possibile per l’impegno di 150 volontari che partecipano alla buona riuscita della festa con la collaborazione e il patrocinio del comune.