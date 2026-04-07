Pieve Vergonte verso la realizzazione del "Rumianca playground"

La giunta comunale di Pieve Vergonte ha dato il via libera definitivo al progetto per la realizzazione del nuovo “Rumianca Playground”, un’area dedicata allo sport e al gioco all’aperto pensata per tutte le fasce d’età.
Il progetto, dal costo complessivo di 124.659 euro, prevede la creazione di percorsi ludico‑sportivi multidisciplinari nella zona di Rumianca. L’intervento rientra nel bando nazionale e regionale dedicato alla promozione dello sport di base e alla riqualificazione degli spazi pubblici, al quale il comune intende partecipare con questo progetto.