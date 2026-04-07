 / Ossola

Ossola | 07 aprile 2026, 17:09

Pieve Vergonte verso la realizzazione del "Rumianca playground"

Approvato il progetto per un'area dedicata allo sport e al gioco all'aperto con percorsi multidisciplinari

Pieve Vergonte verso la realizzazione del &quot;Rumianca playground&quot;

La giunta comunale di Pieve Vergonte ha dato il via libera definitivo al progetto per la realizzazione del nuovo “Rumianca Playground”, un’area dedicata allo sport e al gioco all’aperto pensata per tutte le fasce d’età.

Il progetto, dal costo complessivo di 124.659 euro, prevede la creazione di percorsi ludico‑sportivi multidisciplinari nella zona di Rumianca. L’intervento rientra nel bando nazionale e regionale dedicato alla promozione dello sport di base e alla riqualificazione degli spazi pubblici, al quale il comune intende partecipare con questo progetto.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore