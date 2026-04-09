Federico Spadone trionfa a Milano: vittoria nel torneo Under 10

Ancora un trionfo per il giovane ossolano Federico Spadone, che ha trionfato a Milano al torneo Under 10. Il nuovo look gli ha portato fortuna dopo vere e proprie battaglie. In semifinale il portacolori della scuola tennis Domodossola aveva sconfitto Valerio Pagnoni in due set. Poi, in finale, l’equilibrio si è spezzato solamente al terzo set: 4/3, 3/4, 10/7 il finale per il giovane seguito da Luca Bondi.