Beura Vertical: la nuova sfida sui monti ossolani

Due chilometri e mezzo di salita secca, con 650 metri di dislivello positivo: sono questi i numeri del Beura Vertical, che il 12 aprile metterà alla prova gambe e fiato lungo i sentieri che salgono sopra Beura-Cardezza. Un tracciato breve, ma impegnativo, attraversando boschi e alpeggi con scorci sempre più aperti man mano che si guadagna quota.

L’evento nasce dalla passione per la montagna e dalla volontà di far conoscere un itinerario inedito, capace di raccontare la bellezza della zona con una gara intensa e spettacolare. La partenza è prevista nei pressi dell’oratorio di San Bernardo, da cui i partecipanti affronteranno subito un primo tratto ripido fino a Cà d’Giani, attraversando i castagneti che caratterizzano i versanti iniziali.

Dopo la prima salita, il percorso concede un breve momento per rifiatare fino all’Alpe Fiesco, dove la vegetazione cambia e si entra nel faggeto. Qui il panorama comincia ad aprirsi e il tracciato diventa ancora più suggestivo. Nella parte finale, alcuni prati un tempo destinati al pascolo accompagnano verso l’arrivo, fissato all’Alpe Vaccareccia, con una vista aerea e frontale sulla Valle Antrona, punto scenografico che rappresenta uno dei passaggi più attesi della competizione. Al traguardo sarà presente un ristoro, pensato per consentire ai partecipanti di recuperare le energie e godersi l’arrivo in alpeggio.

Il Beura Vertical si svolgerà domenica 12 aprile, con partenza alle 10.00 da Beura-Cardezza. L’iscrizione costa 12 euro se effettuata online entro le 23.59 di giovedì 9 aprile; qualora vi fossero ancora posti disponibili, sarà possibile iscriversi la mattina dell’evento al costo di 15 euro.

Le premiazioni prevedono un momento particolare: per ragioni logistiche verranno estratti tre uomini e tre donne tra coloro che saranno rimasti in alpeggio dopo le premiazioni ufficiali. Previsto anche un riconoscimento speciale per il più veloce e la più veloce tra i beuresi.

Per informazioni è possibile contattare Roberto (346 7522213) o Matteo (345 0417426), scrivere a beuravertical@gmail.com oppure seguire la pagina Instagram beuravertical.