Va libera al progetto per la riqualificazione del campo sportivo di Migiandone

Via libera, da parte dell’amministrazione comunale di Ornavasso, al progetto esecutivo per la riqualificazione e la messa in sicurezza del campo da calcetto, basket e pallavolo della frazione di Migiandone. L’intervento, atteso da tempo dai residenti, riguarda l’area del parco giochi comunale, dove il campo versa da anni in condizioni tali da impedirne l’utilizzo.
Il progetto prevede un investimento complessivo di 120mila euro, coperto con fondi comunali, mentre il comune presenterà una richiesta di contributo alla regione Piemonte. Con questo intervento, Migiandone si prepara a riavere un campo polifunzionale moderno e sicuro, destinato a diventare un punto di riferimento per giovani, famiglie e attività sportive di comunità.