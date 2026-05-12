Cinema Corso: avventura e adrenalina sul grande schermo

Al Cinema Corso arriva una programmazione capace di conquistare spettatori di ogni età, tra animazione, avventura e azione ad alta tensione.

Per i più piccoli e per le famiglie appuntamento con “Hopper – Il Segreto della Marmotta”, il nuovo film d’animazione che segue le avventure di Hopper, coraggioso esploratore metà leprotto e metà gallina. Insieme ai suoi amici Meg e Abe partirà per una missione straordinaria alla ricerca di una leggendaria marmotta capace di invertire il tempo. Un viaggio ricco di misteri, comicità e colpi di scena che parla di amicizia, identità e coraggio.

Spazio invece all’azione e al thriller con “In The Grey”, il nuovo film diretto da Guy Ritchie. Una squadra segreta di agenti d’élite dovrà recuperare una fortuna da un miliardo di dollari finita nelle mani sbagliate, ma la missione si trasformerà presto in una pericolosa guerra fatta di tradimenti, strategie e doppi giochi. Nel cast Jake Gyllenhaal, Henry Cavill ed Eiza González.

Due film molto diversi tra loro, ma accomunati da ritmo, spettacolo e grandi avventure da vivere sul grande schermo al Cinema Corso.

IN THE GREY

Il nuovo action thriller di Guy Ritchie porta sullo schermo una missione ad altissimo rischio tra soldi, potere e tradimenti.

Una squadra segreta di agenti d’élite viene incaricata di recuperare un miliardo di dollari finito nelle mani di un pericoloso despota. Ma quando il piano salta, la missione si trasforma in una spietata guerra nell’ombra dove nessuno è davvero affidabile.

Con Jake Gyllenhaal, Henry Cavill ed Eiza González, un film carico di tensione, azione e colpi di scena.

Proiezioni

• Gio. 14 maggio – 20.30

• Ven. 15 maggio – 15.30 / 20.30

• Sab. 16 maggio – 17.30 / 20.30

• Dom. 17 maggio – 15.30 / 20.30

• Lun. 18 maggio – 17.30

HOPPER – IL SEGRETO DELLA MARMOTTA

Un’avventura animata piena di misteri, azione e colpi di scena!

Hopper, giovane esploratore metà leprotto e metà gallina, parte insieme ai suoi inseparabili amici Meg e Abe alla ricerca di una leggendaria marmotta capace di invertire il tempo. Quando incontra Gina, la sorella che non sapeva di avere, il viaggio diventa una missione per salvare la loro specie da una terribile minaccia.

Tra enigmi, combattimenti e scelte difficili, Hopper dovrà trovare il coraggio di credere in sé stesso e decidere il proprio destino.

Proiezioni

• Gio. 14 maggio – 17.30

• Ven. 15 maggio – 17.30

• Sab. 16 maggio – 15.30

• Dom. 17 maggio – 17.30

• Lun. 18 maggio – 20.30