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Ossola | 05 giugno 2026, 14:50

Il Maestro Swami Joythimayananda torna in Ossola dopo tre anni

Domenica 7 giugno a Masera un incontro aperto al pubblico tra dialogo, meditazione e riflessione interiore. Ingresso a offerta libera.

Il Maestro Swami Joythimayananda torna in Ossola dopo tre anni

Dopo oltre tre anni di assenza, il Maestro Swami Joythimayananda torna in Ossola per un appuntamento dedicato alla crescita personale, alla spiritualità e alla condivisione.

L’incontro, intitolato “Camminiamo insieme verso la verità con amore e pace”, si terrà domenica 7 giugno alle ore 18 presso Il Torchio, in frazione Quartavolo a Masera. L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione per avvicinarsi agli insegnamenti del Maestro in un clima di ascolto e confronto.

Fondatore dell’Ashram Joytinat di Ancona e della Scuola Internazionale di Formazione Yoga e Ayurveda, Swami Joythimayananda proporrà una serata dedicata ai temi della vita spirituale e della ricerca interiore. Il programma prevede momenti di dialogo e condivisione, riflessioni guidate, spazio per domande e confronto con il pubblico, una breve meditazione guidata e un saluto finale.

L’iniziativa è pensata per chi desidera ritagliarsi un momento di pausa dalla quotidianità, approfondire il proprio percorso interiore e riscoprire valori come la pace, la consapevolezza e l’armonia.

La durata prevista dell’incontro è di circa due ore e l’ingresso sarà a offerta libera.

Per informazioni è possibile contattare il numero WhatsApp 335 848 5871 oppure il 370 364 1996.

Redazione

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