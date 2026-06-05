L'arma dei carabinieri celebra il 212° anniversario: il bilancio delle attività nel Vco FOTO

Cerimonia provinciale del 212° di fondazione dell’arma dei carabinieri, questa mattina, al comando di Verbania. Rivolgendosi alle autorità civili, militari e al pubblico il comandante, colonnello Domenico Baldassarre, ha sottolineato l’impegno dell’arma per la sicurezza del Verbano Cusio Ossola.

Nel corso dell’ultimo anno, i carabinieri, hanno intensificato il contrasto ai reati predatori, alle truffe agli anziani, alla violenza di genere intervenendo di 67 episodi di maltrattamenti e reati da “codice rosso”. Più di 20.000 i servizi delle stazioni dei nuclei operativi radiomobili: 12.500 le richieste d’intervento arrivate tramite il Numero unico di emergenza 112, 52.000 le persone controllate, su 40.000 controlli 35.000 hanno interessato i veicoli in circolazione. I delitti perseguiti sono stati 2.900 (il 75% dei 3.762 globali). Gli arresti sono stati 157, 1.300 le denunce a piede libero.

In chiusura le onorificenze per i meriti acquisiti in servizio. Elogio ai luogotenenti carica speciale Guido Marchionini e Simone Reale, al maresciallo capo Stefano Scarlata per il recupero della valigetta rubata ad un rappresentante di gioielli a Stresa e l’arresto dei responsabili. Elogio anche per il maresciallo capo Vincenzo De Taranto, il brigadiere Daniele Luccini e il carabiniere Gianluca Vicario per l’indagine, partita da Domodossola a marzo dello scorso anno e conclusasi a marzo 2026, con 9 arresti, il sequestro di 500 grammi di stupefacenti e 10.500 euro.

Al maresciallo ordinario Giovanni Guida e al brigadiere capo qualifica speciale Giuseppe Errica l’elogio è stato conferito per aver stroncato un giro di truffe agli anziani tra Verbania e Domodossola, arrestato 11 persone e recuperato 50.000 euro.

Il luogotenente carica speciale Massimo Verzotto, il maresciallo maggiore Francesco De Nigris e l’appuntato scelto qualifica speciale Guerino Molle sono stati insigniti di elogio per l’indagine che, tra maggio e giugno 2023, ha portato alla scoperta di siti pornografici con immagini sessualmente esplicite.

Il luogotenente carica speciale Paolo Puglisi e il brigadiere capo qualifica speciale Massimiliano Brigatino hanno avuto l’elogio per l’indagine sulla diffusione di stupefacenti fra giovani ad Omegna che ha portato all’arresto di 7 persone, due denunce a piede libero, 61 segnalazioni alla Prefettura. Al sequestro di 30 grammi di hashish, 250 tra eroina e cocaina e 20.050 euro.

Il maresciallo ordinario Domenico Ranieri ha ricevuto l’elogio per l’indagine che ha condotto all’arresto di 4 spacciatori di sostanze stupefacenti. I marescialli ordinari Luigi Adige e Antonio Cupani, il brigadiere Davide Scoccati hanno stroncato un’organizzazione criminosa che, tramite social network, visite a domicilio, detenzione di armi per minacciare le vittime esercitava estorsioni, operazione conclusa con 5 arresti e 17 denunce a piede libero.

Il maresciallo ordinario Chiara Fragnenti e il brigadiere Viviana Navarria hanno ricevuto l’elogio per le indagini che, a Verbania e Domodossola, hanno consentito di scoprire 62 episodi di violenza di genere. Il luogotenente carica speciale Claudio Mola è stato insignito dell’onorificenza per aver scoperto, ed arrestato, gli autori di 17 furti in istituti scolastici di Verbania. Il luogotenente Massimiliano Giglio, il vice brigadiere Francesco Frontera e l’appuntato Andrea Volponi sono stati premiati per aver salvato la vita ad un 70enne di Gravellona Toce, stramazzato al suolo mentre passava l’auto con a bordo Giglio che ha praticato all’uomo un massaggio cardiaco in attesa che gli altri due arrivassero col defibrillatore.

Al termine della consegna delle onorificenze il cantante della solidarietà Salvatore Ranieri e il presidente Avis di Domodossola Adolfo Allegranza hanno donato un defibrillatore alla compagnia dei carabinieri di Verbania.

Anche quest’anno, ad assicurare la “colonna sonora” alla cerimonia sono stati gli studenti e gli insegnanti dell’indirizzo musicale del liceo Gobetti di Omegna.