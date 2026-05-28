Rifugio Andolla, aperto il bando per l'affidamento della stagione

La sezione di Villadossola del Club Alpino Italiano ha pubblicato il bando per l’affidamento della gestione del Rifugio Andolla a partire dalla prossima stagione. Il rifugio, situato a 2.061 metri di quota all’Alpe Andolla, in Alta Val Loranco, una laterale della Valle Antrona, rappresenta un importante punto di riferimento per l’escursionismo e l’alpinismo della zona.

La struttura dispone di 71 posti letto ed è composta da due edifici, il Rifugio “Vecchio” e il Rifugio “Nuovo”. È raggiungibile in circa due ore di cammino dalla frazione Cheggio, nel comune di Antrona Schieranco. Il Rifugio Andolla si trova lungo itinerari di rilievo come il Sentiero Italia, la Grande Traversata delle Alpi e il Simplon Fletschhorn Trekking. Dalla struttura si sviluppano numerosi percorsi che collegano la Val Troncone, la Val Bognanco e la Svizzera, anche attraverso la Via Ferrata del Lago. Il rifugio costituisce inoltre una base ideale per ascensioni alpinistiche verso cime come il Pizzo Andolla, il Pizzo Loranco o il Pizzo Bottarello.

La sezione Cai di Villadossola, proprietaria della struttura, ha fissato la scadenza del bando al 30 settembre. La valutazione delle candidature sarà effettuata dalla commissione rifugi della sezione, secondo i criteri indicati nel bando. Tutte le informazioni relative ai requisiti, alle modalità di partecipazione e alla documentazione necessaria sono disponibili sul sito ufficiale della sezione (www.cai.it/sezione/villadossola).