Altoggio celebra San Giovanni: domenica la tradizionale festa patronale

È tutto pronto ad Altoggio per la tradizionale festa patronale di San Giovanni, in programma domenica 28 giugno.
La giornata prenderà il via alle 10 con la celebrazione della Santa Messa dedicata al patrono. Al termine della funzione religiosa si aprirà la cucina, dove volontari e organizzatori accoglieranno i partecipanti per il tradizionale momento conviviale.
L'intera manifestazione si svolgerà negli spazi della Scuoletta di Altoggio, dotati di una struttura coperta che garantirà il regolare svolgimento dell'evento anche in caso di maltempo.La festa rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità della frazione di Montecrestese, un'occasione per ritrovarsi e mantenere vive le tradizioni locali. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio della Pro Loco di Montecrestese.