Teatro La Fabbrica, si cerca un gestore per il servizio bar e guardaroba

Il comune di Villadossola ha indetto un bando per la concessione della gestione del servizio bar e guardaroba del teatro La Fabbrica. Si cerca, dunque, un soggetto interessato a prendere in carico il servizio per una durata di tre anni, a partire dal mese di ottobre 2026, con un canone annuo pari a 6.000 euro da versare al comune.
I soggetti interessati potranno dunque inviare la propria domanda - esclusivamente tramite la piattaforma digitale Traspare - allegando la documentazione richiesta, scaricabile dal sito del comune.