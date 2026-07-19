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Villadossola | 19 luglio 2026, 14:03

Teatro La Fabbrica, si cerca un gestore per il servizio bar e guardaroba

Il comune ha aperto un bando per la selezione di un soggetto al quale affidare l'incarico per i prossimi tre anni

Teatro La Fabbrica, si cerca un gestore per il servizio bar e guardaroba

Il comune di Villadossola ha indetto un bando per la concessione della gestione del servizio bar e guardaroba del teatro La Fabbrica. Si cerca, dunque, un soggetto interessato a prendere in carico il servizio per una durata di tre anni, a partire dal mese di ottobre 2026, con un canone annuo pari a 6.000 euro da versare al comune.

I soggetti interessati potranno dunque inviare la propria domanda - esclusivamente tramite la piattaforma digitale Traspare - allegando la documentazione richiesta, scaricabile dal sito del comune.

l.b.

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