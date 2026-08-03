Craveggia, un libro racconta la storia della Confraternita di Santa Marta e sostiene il restauro del suo patrimonio FOTO

Da secoli la Confraternita di Santa Marta rappresenta un punto di riferimento nella vita religiosa e civile della comunità di Craveggia. Marco Dardo ne ripercorre la storia in un libro: il ricavato della vendita verrà interamente destinato al restauro del Crocifisso e dei Cilostri lignei della Confraternita di Santa Marta.

Il libro è stato presentato mercoledì pomeriggio proprio presso la chiesa di Santa Marta. Attraverso documenti d’archivio, testimonianze e un’attenta ricostruzione storica, l’agile volume ripercorre le vicende dell’istituzione della Confraternita, mettendone in luce il suo ruolo spirituale, assistenziale e culturale, ancora oggi molto sentito.

La pubblicazione racconta l’evoluzione della Confraternita di Santa Marta, i suoi protagonisti, il patrimonio artistico custodito e le tradizioni che ancora oggi ne testimoniano la vitalità.