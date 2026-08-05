Omar Pedrini in concerto all'Alpe Casalavera: il grande rock protagonista di Musica in Quota

È uno degli appuntamenti più attesi dell'estate di Musica in Quota quello in programma giovedì 6 agosto all'Alpe Casalavera, dove alle 11.30 salirà sul palco Omar Pedrini, protagonista del concerto co-prodotto con Domobianca365.

Cantautore, chitarrista e tra i principali interpreti del rock italiano, Pedrini ha scritto pagine importanti della musica nazionale prima come leader dei Timoria e successivamente con una brillante carriera da solista. Un artista capace di attraversare generazioni, mantenendo intatta la propria identità musicale.

Nel suggestivo scenario dell'Alpe Casalavera, il pubblico potrà ascoltare alcuni dei brani che hanno segnato la storia dei Timoria e le canzoni tratte dai suoi sei album da solista. Il concerto proporrà inoltre nuove sonorità e alcuni omaggi ai grandi artisti che hanno influenzato il percorso musicale di Pedrini, attraverso una selezione di cover reinterpretate con il suo stile inconfondibile.

Per raggiungere la sede del concerto saranno disponibili due diverse modalità.

Gli escursionisti potranno percorrere il classico itinerario che parte dall'Alpe Lusentino e conduce alla conca di Casalavera con il suo caratteristico laghetto, lungo la panoramica dorsale che collega la valle Ossola e la valle di Bognanco. Il ritrovo è fissato alle 8.30 al parcheggio del Lusentino, con un tempo di percorrenza di circa 2 ore e 15 minuti.

Chi preferisce un accesso più comodo potrà invece usufruire degli impianti di risalita di Domobianca365. A partire dalle 9.30 saranno infatti in funzione le seggiovie Motti e Prel, che consentiranno di raggiungere quota 1.600 metri in pochi minuti. Dall'arrivo della seconda seggiovia sarà sufficiente una semplice passeggiata di cinque-dieci minuti per arrivare all'area del concerto.

Per il pranzo sarà possibile scegliere il pranzo al sacco oppure usufruire dei punti ristoro allestiti da Domobianca365 nelle vicinanze della sede dell'evento e dello Skibar, situato a pochi minuti a piedi.

L'appuntamento promette di essere uno dei momenti di punta dell'edizione 2026 di Musica in Quota, unendo la forza del rock italiano al fascino unico della montagna ossolana.