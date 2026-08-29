Impresa di Cristian Minoggio alla CCC: trionfa a Chamonix

Un’altra impresa da ricordare per Cristian Minoggio. L’atleta ossolano ha conquistato la CCC, una delle gare più prestigiose della settimana dell’UTMB Mont-Blanc, imponendosi al termine dei 106 chilometri e 6400 metri di dislivello positivo che separano Courmayeur da Chamonix.

Minoggio ha tagliato il traguardo in 10h21’48”, precedendo il portoghese Miguel Arsenio, secondo in 10h27’25”, e lo statunitense Hans Troyer, terzo in 10h33’29”.

Una delle vittorie più belle della carriera dell’ossolano, costruita con una gara intelligente e una seconda parte di percorso straordinaria.

La CCC era partita venerdì mattina alle 9 da Courmayeur in condizioni meteorologiche particolarmente difficili, tra pioggia incessante e forti raffiche di vento. Il maltempo ha costretto gli organizzatori anche a modificare in due punti il percorso.

Fin dalle prime battute Hans Troyer e i francesi Benjamin Roubiol e Thomas Cardin hanno imposto un ritmo elevatissimo. Minoggio ha invece scelto di non farsi trascinare dalla bagarre iniziale, gestendo le energie e impostando la propria gara pensando soprattutto alla seconda metà del percorso.

Una scelta che si è rivelata vincente.

Mentre davanti Troyer continuava a spingere e altri protagonisti iniziavano a pagare lo sforzo – tra questi anche Thomas Cardin, costretto al ritiro tra Champex-Lac e Trient – Minoggio ha cominciato progressivamente la sua rimonta.

Chilometro dopo chilometro l’ossolano ha recuperato terreno sui battistrada, senza strappi ma mantenendo una grande continuità. Nel finale ha quindi cambiato passo, raggiungendo la testa della corsa e prendendo il comando.

Una volta davanti non si è più voltato.

La sua progressione lo ha portato fino al traguardo di Chamonix, dove ad attenderlo c’era uno scenario davvero particolare.

A causa delle condizioni meteorologiche, infatti, la partenza dell’UTMB era stata posticipata alle 19.45. Quando Minoggio è entrato nel cuore di Chamonix per percorrere gli ultimi metri della CCC, lungo il tracciato erano così presenti anche i circa 2500 concorrenti della gara regina, pronti a partire, oltre alle migliaia di spettatori assiepati dietro le transenne.

L’arrivo dell’ossolano si è trasformato in una passerella da brividi, accompagnata dall’ovazione di una folla impressionante. Un’immagine destinata a rimanere tra quelle più belle della sua carriera.

Per Minoggio si tratta anche di una sorta di rivincita dopo quanto accaduto nel 2025, quando nell’OCC aveva sfiorato la vittoria, terminando ad appena venti secondi da Jim Walmsley.

Questa volta, invece, sul gradino più alto del podio è salito proprio lui.

Il successo nella CCC conferma ancora una volta Cristian Minoggio tra i grandi protagonisti internazionali del trail running e regala all’Ossola una vittoria di enorme prestigio in una delle manifestazioni di riferimento mondiale della corsa in montagna.

Nella gara femminile il successo è andato alla norvegese Yngvild Kaspersen, prima in 12h01’14” davanti alla sudafricana Toni McCann e alla cinese Miao Yao. Per Kaspersen è la seconda vittoria nella CCC dopo quella conquistata nel 2023.