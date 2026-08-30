Vogogna cerca associazioni per organizzare gli eventi del borgo

Il comune cerca associazioni disposte a collaborare con l'amministrazione nell'organizzazione di eventi culturali.

L'ente ha infatti pubblicato un avviso per acquisire manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte al registro unico nazionale del terzo settore in vista di una successiva stipula di una convenzione per la progettazione, organizzazione e gestione di attività ed eventi culturali, sociali, ricreativi e turistici da svolgersi nel borgo.

La convenzione riguarda la programmazione, organizzazione e gestione di alcune iniziative annuali consolidate come il festival celtico a marzo; la notte Romantica nei borghi più belli d'Italia a giugno, il borgo dei desideri ad agosto; la caccia ai tesori delle Bandiere Arancioni ad ottobre; eventi e iniziative natalizie a dicembre.

Oltre a queste iniziative però l'associazione dovrà inoltre proporre, nell'ambito del progetto gestionale, almeno un ulteriore evento o iniziativa da realizzare nel corso dell'anno, coerente con le finalità di valorizzazione culturale, sociale, ricreativa e turistica del borgo.

Per l'esecuzione delle attività previste dalla convenzione, il comune potrà concedere al soggetto selezionato l'utilizzo di immobili, locali e spazi di proprietà comunale, compatibilmente con le esigenze istituzionali dell'Ente. La manifestazione di interesse dovrà pervenire al comune entro le ore 12.00 del 13 settembre.