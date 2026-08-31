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Sport | 31 agosto 2026, 14:45

Ciclismo, l'esordiente Milani settimo a Bollengo

Pedale Ossolano, nel Torinese ottavo posto per Nikolas Pioletti

Ciclismo, l'esordiente Milani settimo a Bollengo

 Piazzamenti tra i primi dieci per i ragazzi del Pedale Ossolano nel fine settimana ciclistico. Tra gli esordienti secondo anno settimo posto per Tommaso Milani e undicesimo posto per Matteo Onesto nel trofeo Angelo Ricca, a Bollengo (Torino), vinto da Jacopo Altare del Vigor Cycling Team. Sempre a Bollengo, tra gli esordienti primo anno, ottavo posto per Nikolas Pioletti.

Alla 71° coppa Gonfalone svoltasi a Fara Gera D’Adda  (Bergamo), gara per Allievi, vinta da Samuele Matteini del l’Alba Orobia Biassono, da registrare il 15° posto per Ponti, mentre Cheula, Zaretti e Basalini sono arrivati in gruppo.

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