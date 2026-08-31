Ciclismo, l'esordiente Milani settimo a Bollengo

Piazzamenti tra i primi dieci per i ragazzi del Pedale Ossolano nel fine settimana ciclistico. Tra gli esordienti secondo anno settimo posto per Tommaso Milani e undicesimo posto per Matteo Onesto nel trofeo Angelo Ricca, a Bollengo (Torino), vinto da Jacopo Altare del Vigor Cycling Team. Sempre a Bollengo, tra gli esordienti primo anno, ottavo posto per Nikolas Pioletti.
Alla 71° coppa Gonfalone svoltasi a Fara Gera D’Adda (Bergamo), gara per Allievi, vinta da Samuele Matteini del l’Alba Orobia Biassono, da registrare il 15° posto per Ponti, mentre Cheula, Zaretti e Basalini sono arrivati in gruppo.