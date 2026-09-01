Al Sacro Monte Calvario una giornata dedicata a Clemente Rebora

I padri rosminiani di Domodossola, in collaborazione con altri enti e associazioni, ricordano il 20 settembre il poeta, docente e prete rosminiano Clemente Rebora nel 90° anniversario della sua prima messa. Rebora, nato a Milano il 6 gennaio nel 1885 e morto a Stresa il 1° novembre 1957, fece l'ingresso nei rosminiani come novizio al Sacro Monte Calvario nel 1931 e nel 1936 fu ordinato sacerdote.

La sua vita e la sua opera si dividono in due periodi, separati da una profonda crisi spirituale e dalla conversione al cattolicesimo. Trascorse gli ultimi anni della sua vita nel collegio rosminiano di Stresa, dedicandosi alla preghiera e alla scrittura.

La giornata dedicata a Rebora è organizzata dall'Istituto della Carità del Sacro Monte Calvario in collaborazione con LetterAltura e la Società di Mutuo Soccorso di Domodossola e ha come titolo: “Clemente Rebora sacerdote e poeta nel ricordo del novantesimo della sua prima messa”. Il 20 settembre alle 10.00 sarà celebrata la messa, con la partecipazione della Cappella musicale del Sacro Monte Calvario, a seguire alle 11.30 ci sarà lo scoprimento e la benedizione di una stele ricordo.

Alle 17.00 nella sala Bozzetti ci sarà un ricordo del sacerdote a cura di Don Vito Nardin. Alle 17.30 il reading: Clemente Rebora, da Eterna poesia con la voce narrante del professor Roberto Cicala musiche a cura di Roberto Bassa e letture di Raffaella Gambuzzi e Mario Stelitano.

Roberto Cicala nel libro “Da eterna poesia a noi vien Dante” racchiude il percorso umano e artistico del poeta milanese Clemente Rebora, il quale visse la propria esistenza e la propria produzione letteraria immedesimandosi profondamente nell'itinerario della Divina Commedia tra inferno, purgatorio e paradiso. Il volume esplora il rapporto profondo tra il grande poeta del Novecento Clemente Rebora e Dante Alighieri, considerato maestro di etica, estetica, letteratura e fede.

La giornata si chiude alle 19.30 con un apericena alla trattoria Sacro Monte Calvario al costo 20 euro. Info e prenotazione consigliata allo 0324 260221 oppure 9934843482.