Dal Vco al Sahara, Fabio Guglielmi completa 120 chilometri alla 'Marathon des Sables'

Centoventi chilometri nel deserto del Sahara, temperature superiori ai 40 gradi e la sabbia finissima a rendere ogni passo più impegnativo. È l'impresa portata a termine da Fabio Guglielmi, originario di Premosello Chiovenda e residente nel Verbano Cusio Ossola, che ha partecipato alla Marathon des Sables, una delle più conosciute manifestazioni internazionali di corsa nel deserto.

Secondo quanto raccontato dall'atleta, la competizione si è svolta in Marocco dal 12 al 15 ottobre, con oltre 400 partecipanti provenienti da più di 30 nazioni. Tra loro soltanto tre italiani: Guglielmi e altri due concorrenti, un uomo e una donna, provenienti dalla Toscana.

Per l'atleta del Vco si è trattato di una sfida particolarmente impegnativa, non soltanto per la distanza complessiva, ma anche per le condizioni ambientali. Il percorso prevedeva tappe giornaliere superiori ai 30 chilometri, con tratti resi particolarmente difficili dalla sabbia e pernottamenti che comprendevano anche bivacchi a cielo aperto.

"Le maggiori difficoltà sono state il caldo e la sabbia finissima, che rende il procedere, soprattutto in salita, particolarmente difficile", racconta Guglielmi, ricordando anche il susseguirsi delle lunghe tappe giornaliere.

A complicare ulteriormente la manifestazione è stato il peggioramento delle condizioni meteorologiche. Sempre secondo la testimonianza dell'atleta, l'organizzazione ha anticipato di un giorno la conclusione della gara a causa dell'arrivo previsto di una tempesta di sabbia e di forti piogge, fenomeni insoliti per quel periodo dell'anno.

Nonostante le difficoltà, Guglielmi è riuscito a completare la prova, ottenendo, come riferisce, il 36° posto tra gli uomini e il terzo nella categoria over 60, pur sottolineando il carattere non competitivo della manifestazione.

Dietro al risultato c'è anche una preparazione svolta sul territorio del Verbano Cusio Ossola. "L'allenamento che ho compiuto in tutta l'area della Val Grande è stato fondamentale", spiega l'atleta, evidenziando quanto i percorsi montani locali siano stati importanti per affrontare una sfida così impegnativa.

Per Guglielmi, la partecipazione alla Marathon des Sables ha avuto anche un significato personale, legato alle proprie origini e al territorio in cui vive. Un'esperienza internazionale affrontata con la soddisfazione di rappresentare il Verbano Cusio Ossola in una manifestazione capace di riunire atleti provenienti da tutto il mondo.