Domodossola e Beura Cardezza ricordano i caduti di Nassiriya

L’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Domodossola, in collaborazione con il comune di Beura Cardezza, ricorda il 23° anniversario dell’attentato di Nassiriya del 12 novembre 2003 nel quale persero la vita 19 Italiani, di cui 12 carabinieri.
La cerimonia commemorativa si svolgerà il 15 novembre alle 10.15; sono previste l’alzabandiera e la deposizione di un omaggio floreale al monumento in via Caduti di Nassiriya a Domodossola, di fronte alla Caserma sede del Comando Compagnia Carabinieri in Regione Nosere.
Poi i partecipanti si sposteranno a Beura per essere presenti, alle 11.15, alla messa in suffragio officiata da don Paolo Cavagna, cappellano della sezione domese dell'Associazione Nazionale carabinieri, nella chiesa di San Giorgio. Alla cerimonia interverranno autorità civili e militari, rappresentanze di associazioni combattentistiche e d'arma.