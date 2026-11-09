Atletica, la Caddese festeggia i risultati di Alyssa Brizio e Martino Aleotti

Un fine settimana ricco di soddisfazioni per la Caddese, protagonista di diverse prestazioni di rilievo grazie ai risultati ottenuti dai suoi atleti, sia nelle categorie giovanili sia nelle competizioni riservate agli adulti.

A distinguersi è stata Alyssa Brizio, classe 2009, che ha conquistato il primo posto nella categoria AF, imponendosi in solitaria con il tempo di 15 minuti e 55 secondi. Una prova convincente, conclusa con un netto vantaggio sulle avversarie.

Grande soddisfazione anche per Martino Aleotti, classe 2013, che nella categoria RM ha ottenuto un secondo posto al termine di una gara particolarmente combattuta. Il giovane atleta della Caddese ha fermato il cronometro a 5 minuti e 32 secondi, dopo un'emozionante volata contro Tommaso Simioni, che si è aggiudicato la vittoria per una manciata di secondi.

Risultato positivo anche tra i Master, dove Donato Macellaro, classe 1968, ha conquistato il quarto posto nella categoria SM55 con il tempo di 24 minuti e 57 secondi.

Le soddisfazioni per la società sono arrivate anche dalla Valtellina Wine Trail, dove Davide Moglia ha ottenuto un ottimo diciottesimo posto assoluto nella Half Trail di 21 chilometri, confrontandosi con un campo di partecipanti di alto livello.

Risultati che confermano il buon momento della Caddese, capace di distinguersi in diverse categorie e specialità, grazie all'impegno dei suoi atleti più giovani e all'esperienza dei corridori impegnati nelle competizioni Master e nel trail running.