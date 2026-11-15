“Crescere nei piccoli comuni”, finanziamento per le famiglie di Piedimulera

Il comune di Piedimulera rientra tra i beneficiari dell’avviso nazionale “Crescere nei piccoli comuni 2026”, promosso dal dipartimento nazionale per le politiche della famiglia. La finalità del bando è quella di sostenere iniziative volte a migliorare o potenziare i servizi alle famiglie e a Piedimulera sono stati assegnati 9.655,33 euro.

“Questo finanziamento a fondo perduto - spiega il sindaco Alessandro Lana - è il risultato di un lavoro che ci vede sempre attenti insieme ai nostri uffici nel cercare di cogliere le varie opportunità che posso arrivare tramite bandi anche statali come in questo caso. Non si tratta infatti di risorse a pioggia, ma per ottenerle era necessario partecipare ad un avviso pubblico ministeriale e così abbiamo fatto. Questi soldi saranno impegnati per il cofinanziamento del servizio di dopo scuola presso le elementari del paese, che quest'anno ha visto la partecipazione di più studenti dei primi due anni di sperimentazione; questo ha comportato l'assunzione di una educatrice in più per mantenere il rapporto di 1 a 10 aumentando quindi i costi del servizio che non dovranno quindi essere coperti da fondi propri di bilancio”.