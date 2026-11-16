La parrocchia di San Giovanni Battista di Cuzzego propone la cena delle famiglie con il prete chef don Fulvio Trombetta. Il sacerdote, parroco di Prato Sesia e Cavallirio, sarà all'oratorio di Cuzzego sabato 21 novembre per l'evento con inizio alle 19.30.

Don Fulvio, che affianca al suo impegno pastorale la passione per la cucina e ha scritto già alcuni libri editi dalla Stampa Diocesana Novarese a scopi benefici, presenterà le sue ricette. Al primo libro “Una pentola in canonica” sono seguiti i volumi “I luoghi del bene, Itinerario italiano tra piatti e santuari”, in cui alle ricette abbina anche la descrizione, corredata da fotografie, di uno o più santuari di regioni diverse, per lo più sconosciuti al grande flusso turistico, ma rilevanti per il loro alto valore spirituale. In questi libri don Fulvio esplora ad esempio la Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria ed Emilia Romagna, attraverso un percorso di fede e di tradizioni culinarie locali.

La cena ha un costo di 20 euro per adulti e 10 per bambini. Occorre segnalare la propria presenza a Danila 3489315865 oppure a don Paolo 340336727 entro il 18 novembre. L'evento che era in programma in un primo tempo a settembre è stato annullato per essere riproposto il 21 novembre.

Il menu prevede involtino di verza e salsiccetta gratinata con fonduta parmigiana, porchetta al verde, il sandwich di una volta, salame nostrano e il tesoro di Piacenza, risotto mantecato con taleggio, formaggi tra la Bassa e la Valle, dessert.