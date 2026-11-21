“Desidero informare i cittadini di Premosello Chiovenda che, a seguito dei ripetuti atti vandalici verificatisi nell'area retrostante la chiesa, dove purtroppo vengono continuamente abbandonati bottiglie di vetro rotte, mozziconi di sigarette e rifiuti di vario genere, questa amministrazione si è attivata per trovare una soluzione concreta”.

È quanto si legge in una nota del sindaco di Premosello Chiovenda, Elio Fovanna, che comunica alla cittadinanza l’installazione di una nuota telecamera di videosorveglianza per far fronte a questi episodi.

“Dopo le segnalazioni del parroco e di alcuni cittadini - prosegue il sindaco - abbiamo ritenuto necessario intervenire, anche considerando che si tratta di un luogo di culto, che merita rispetto, attenzione e decoro. Per questo motivo, ci siamo impegnati affinché venisse installata una telecamera di videosorveglianza, che finalmente è stata posizionata e che verrà attivata nelle prossime ore. La telecamera sarà collegata al sistema di videosorveglianza comunale e le immagini saranno visualizzabili presso l'ufficio della polizia locale, insieme a quelle delle altre telecamere già presenti sul territorio. Come amministrazione crediamo che il rispetto dei luoghi pubblici e, a maggior ragione, dei luoghi di culto sia un dovere di tutti. Continueremo a lavorare per garantire maggiore sicurezza, decoro e rispetto per la nostra comunità. Il rispetto dei luoghi e del bene comune parte dal comportamento di ciascuno di noi”.