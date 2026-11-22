Un importante riconoscimento per Claudio Fiora, bar manager di Domodossola che lavora al Lago80 Chill Out Bar di Pettenasco. Il professionista ossolano è stato premiato nell'ambito del Gran Premio internazionale della Ristorazione, manifestazione che si è svolta il 16 novembre a Gabicce Mare e che riunisce figure del settore provenienti da diverse parti del mondo. Il premio, assegnato con cadenza biennale, ha visto la partecipazione di oltre 300 professionisti e realtà della ristorazione, tra locali, cuochi, maître d'hôtel, bar manager e personalità del settore, con riconoscimenti destinati anche a protagonisti attivi in città come Tokyo e New York.

Per Fiora, premiato nella categoria Bar Manager per i risultati ottenuti negli ultimi due anni, si tratta di un traguardo particolarmente significativo, raggiunto dopo una carriera trentennale caratterizzata da esperienze professionali e partecipazioni a concorsi nazionali e internazionali. "Per me è un onore e un orgoglio ricevere un premio così speciale, perché in trent'anni di carriera ho sempre messo il mio lavoro davanti a tutto", racconta Fiora. "Mi sono messo in gioco a livello nazionale e internazionale, partecipando a concorsi e affrontando tanti sacrifici. Questo riconoscimento è un grande motivo di orgoglio e me lo tengo stretto. Ringrazio chi ha creduto in me e ha deciso di premiarmi".