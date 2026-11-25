Macugnaga si prepara a immergersi nell'atmosfera delle festività natalizie con uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Sabato 28 e domenica 29 novembre tornano i tradizionali mercatini di Natale, che per due giornate trasformeranno il centro del paese in un grande spazio dedicato all'artigianato, alla gastronomia e alle idee regalo, con la suggestiva cornice del Monte Rosa.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Macugnaga, si svolgerà nella frazione Staffa, dove circa cento espositori animeranno le vie e le piazze con bancarelle ricche di prodotti artigianali, decorazioni natalizie, oggetti realizzati a mano e specialità del territorio. L'appuntamento offrirà ai visitatori l'occasione di passeggiare tra gli stand, scoprire le proposte degli artigiani e acquistare i primi regali di Natale, vivendo al tempo stesso il fascino del borgo walser ai piedi della parete Est del Monte Rosa. Non mancherà uno spazio dedicato alla gastronomia, con una zona food truck e diversi punti di ristoro nei quali sarà possibile assaggiare specialità locali e riscaldarsi con un bicchiere di vin brulé. Tra le attrazioni previste anche i giri in carrozza, per scoprire il paese in un'atmosfera particolarmente suggestiva.

I mercatini saranno aperti in entrambe le giornate dalle 9.00 alle 20.00, offrendo così un'intera giornata per visitare gli stand e trascorrere qualche ora in montagna. L'iniziativa rappresenta anche un'occasione per valorizzare Macugnaga e le sue tradizioni, richiamando visitatori in alta Valle Anzasca in uno dei periodi più caratteristici dell'anno. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Macugnaga all'indirizzo prolocomacugnaga1@gmail.com oppure consultare il sito macugnaga-monterosa.com.