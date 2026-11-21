La messa in sicurezza del territorio e la difesa degli abitati di Pecetto, Staffa e Borca dal rischio idrogeologico sono stati al centro della visita a Macugnaga dell’assessore regionale Marco Gabusi, giunto in paese lunedì scorso su invito del sindaco Stefano Candiani. All’incontro hanno partecipato gli amministratori comunali e i tecnici incaricati di seguire gli interventi di difesa del territorio. Tra le priorità affrontate, la deviazione del rio Tambach, opera ritenuta strategica per la protezione dell’abitato, insieme agli altri interventi necessari a ridurre la vulnerabilità del territorio.

"L’assessore Gabusi e i suoi tecnici hanno condiviso le priorità individuate dalla nostra amministrazione, a partire dal progetto di deviazione del Tambach - spiega il sindaco Stefano Candiani -. Abbiamo già avviato il percorso per la progettazione, con l’obiettivo di arrivare in primavera alla presentazione del progetto alla regione e poter ottenere il finanziamento delle opere già per il 2028".

Un percorso che punta dunque a tradurre in interventi concreti le esigenze di sicurezza del territorio, attraverso il confronto con la regione e il lavoro di progettazione tecnica necessario a definire le opere. La visita è proseguita con un sopralluogo lungo il corso del fiume Anza, a partire dal cantiere in corso in corrispondenza del guado sotto l’Alpe Burky. Qui sono in corso i lavori di ripristino degli argini e di alleggerimento dell’alveo, con la rimozione delle grandi masse di materiale accumulate nel tempo.

Il sopralluogo ha permesso di fare il punto sugli interventi già avviati e sulle ulteriori necessità di sistemazione del corso d’acqua, nell’ambito di un programma più ampio volto a rafforzare la protezione delle frazioni e delle infrastrutture del territorio comunale.