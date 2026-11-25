Quasi una donna su tre nell'Unione europea ha subito molestie sessuali nel corso della propria vita lavorativa. Ma è nella sanità che il fenomeno della violenza, nello specifico nel mondo del lavoro, assume contorni particolarmente drammatici. In Italia, nel comparto industria e servizi, il 70% delle aggressioni alle donne riconosciute dall'Inail nel quinquennio 2019-2023 si concentra nella sanità e nell'assistenza sociale. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, promossa dalle Nazioni Unite, il sindacato Nursing Up, come in passato, accende i riflettori sulla particolare vulnerabilità delle professioniste italiane attraverso due recenti ricerche internazionali. Madri, mogli, prima ancora che infermiere, ostetriche, medici, le professioniste sanitarie italiane vivono nella paura e nella diffidenza del proprio stesso ruolo. Lo dicono i numeri.

La paura di subire violenze perché donne: il divario tra Italia e altri Paesi europei

Secondo l'indagine europea Brave-Wow, coordinata in Italia dall'Istituto Superiore di Sanità, i cui risultati sono stati diffusi il 5 ottobre 2026, il 56% dei professionisti sanitari italiani vittime di violenze o molestie ritiene che la propria appartenenza di genere abbia contribuito, almeno in parte, a quanto subito. La percentuale scende al 39% in Spagna, al 35% in Portogallo e al 30% in Slovenia. La stessa ricerca evidenzia che il 37,9% delle vittime italiane indica un superiore tra i soggetti coinvolti negli episodi di violenza o molestia. “Quanto è grave che una professionista sanitaria italiana possa avere paura di subire violenze proprio perché donna? – dichiara Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up –. E quanto è inaccettabile che a questa paura possa aggiungersi il timore di denunciare, soprattutto quando gli abusi provengono dall'interno degli stessi ambienti professionali?”.

Bullismo lavorativo: Italia su livelli doppi rispetto a Svezia e Paesi Bassi

Una ricerca pubblicata nel 2026 sulla piattaforma scientifica Open Research Europe, basata sui dati Oms 2025, evidenzia che il bullismo lavorativo interessa il 40% dei professionisti sanitari italiani, contro il 21% della Germania, il 20% dei Paesi Bassi e il 19% della Svezia. Secondo Eurofound (European Working Conditions Survey 2024, rapporto 2026), nella sanità europea la violenza fisica interessa l'8% dei lavoratori, quattro volte la media generale del mondo del lavoro (2%). Il 10% subisce umiliazioni, il 10% minacce e il 6% attenzioni sessuali indesiderate.

Aggressioni fisiche e verbali: il dramma del sommerso

In Italia le donne rappresentano il 72% delle vittime degli infortuni da aggressione riconosciuti nella sanità e nell'assistenza sociale (Inail, dicembre 2025, dati 2024). La relazione Onseps del Ministero della Salute del marzo 2026 documenta quasi 18mila aggressioni ufficiali segnalate nel 2025, con 23.367 operatori coinvolti. Nella maggior parte delle regioni oltre il 60% delle vittime è donna, mentre il personale infermieristico è quello maggiormente colpito (55%). Numeri che rappresentano soltanto la punta dell'iceberg di un fenomeno ben più drammatico. Secondo la ricerca scientifica Cease-It, coordinata dall'Università di Genova, circa un infermiere su tre subisce violenze fisiche o verbali. Rapportando questa incidenza alla popolazione infermieristica del servizio sanitario nazionale, si arriva a una proiezione di oltre 98mila infermieri vittime di violenza su base annua, tra emerso e sommerso. Un quadro che restituisce la dimensione del fenomeno ben al di là delle aggressioni ufficialmente segnalate. “Chiediamo percorsi protetti di denuncia, garanzie contro le ritorsioni, assistenza psicologica e legale e una precisa assunzione di responsabilità da parte delle direzioni aziendali – conclude De Palma –. Nessuna infermiera, nessuna professionista sanitaria deve essere costretta a scegliere tra il proprio lavoro e la propria dignità”.