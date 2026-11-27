C’è anche una nuova rotonda al raccordo tra via 42 Martiri a Fondotoce, la provinciale che sale a Bieno e quella che collega Verbania a Mergozzo, tra gli oltre 11 milioni di euro messi a bilancio dalla Provincia del VCO per gli investimenti nel preventivo 2027.

“È un punto della viabilità provinciale – spiega il presidente, Giandomenico Albertella – dove si registrano problemi di sicurezza. La sicurezza è la nostra principale preoccupazione in materia di strade”. Lo schema del bilancio di previsione, approvato ieri pomeriggio dalla maggioranza in Consiglio provinciale, pareggia a 66,4 milioni di euro. Oltre 29 milioni sono destinati alla spesa corrente, di cui 5,2 per il personale. Sul fronte delle entrate sono previsti 11 milioni di entrate tributarie e 20 milioni di trasferimenti correnti, destinati principalmente alle due funzioni fondamentali dell’ente: la manutenzione della rete stradale e la gestione dell’edilizia scolastica degli istituti superiori. L’indebitamento scende gradualmente “perché non stipuliamo nuovi mutui e restituiamo gradualmente le rate di quelli già contratti”, ha precisato Albertella.

A destare preoccupazione sul fronte delle entrate è il decreto legislativo che, dal prossimo febbraio, priverà le Province del gettito derivante dall’imposta sulle assicurazioni Rc Auto, che per il VCO vale poco meno di 500 mila euro al mese. Il Governo ha previsto di compensare queste risorse attraverso una compartecipazione al gettito Irpef dello 0,92% nel 2027 e dello 0,97% nel 2028. Un’operazione che dovrebbe garantire l’invarianza delle entrate, ma che, secondo Albertella, introduce elementi di incertezza nella programmazione finanziaria dell’ente. Positiva, invece, l’accoglienza da parte dei consiglieri provinciali del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri per riportare le Province a essere enti di primo grado, con l’elezione diretta del presidente e dei consiglieri da parte dei cittadini. Per l’attuazione della riforma, secondo Albertella, bisognerà tuttavia attendere almeno il periodo successivo alle elezioni politiche del 2027. Un ruolo importante nella programmazione provinciale continuano ad averlo i canoni idrici. Il trasferimento da parte della Regione del 60% dei proventi derivanti dallo sfruttamento idroelettrico delle acque del VCO garantisce risorse per 7,5 milioni di euro, una parte delle quali può essere destinata a progetti di sviluppo del territorio. Tra gli obiettivi dell’amministrazione figura il rafforzamento dell’attrattività turistica attraverso la collaborazione tra pubblico e privato. Sarà rifinanziato con 100 mila euro il bando rivolto alle associazioni che organizzano manifestazioni culturali, turistiche e sportive, mentre proseguirà la collaborazione con il Distretto turistico dei laghi per migliorare il posizionamento del VCO sui mercati turistici. La Provincia, insieme ai Comuni di Stresa, Baveno e Verbania, lavorerà inoltre per ospitare l’assemblea nazionale degli Ambasciatori del Gusto, associazione impegnata nella valorizzazione delle eccellenze della ristorazione e del patrimonio agroalimentare italiano.

Nell’annunciare il voto di astensione, Emanuele Vitale (Progetto VCO) ha sottolineato “la mancanza di certezze di cassa, che si associa all’importo dei canoni idrici”, lamentando il mancato rispetto degli impegni assunti a livello politico regionale. “Siamo condizionati dalla volatilità sui canoni imposta da soggetti non di questo territorio. Sull’esposizione del bilancio, i numeri vanno bene, ma sarebbe utile chiarire quali sono le progettualità per studiare una strategia. Il mio invito è capire quali sono le progettualità che ritenete più importanti. Se non intendete coinvolgere la minoranza, diteci almeno quali ritenete siano gli obiettivi strategici”. “Se le Isole di Luce – ha replicato Albertella – nel 2027 potessero essere estese alla montagna, includendo i mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, che hanno una valenza nazionale, e allargare il raggio d’azione ad altre zone, andremmo in direzione di quell’integrazione lago-montagna che stiamo perseguendo in collaborazione con il Distretto turistico”.