Mercoledì 9 dicembre alle 17.00 presso la sala consiliare del municipio di Villadossola si tiene un incontro promosso dai carabinieri per informare e sensibilizzare la cittadinanza contro le truffe.

Un fenomeno, purtroppo, sempre più diffuso tanto in ambiente domestico che fuori casa, ma anche online. E sempre più spesso i truffatori approfittano della buona fede dei cittadini, in particolare degli anziani. Proprio per prevenire questo tipo di fenomeno, il carabinieri propongono un incontro pubblico, aperto a tutti e con ingresso libero, per aiutare i cittadini a riconoscere le strategie adottate dai malviventi e difendersi da diversi tipi di truffa. Saranno affrontate le principali tecniche utilizzate, dal falso carabiniere alle compravendite online.