Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti ieri sera nel comune di Antrona Schieranco per due escursionisti bloccati nella zona dell'Alpe Saler. L'allarme è stato lanciato tramite applicativo satellitare Apple che ha fornito alla centrale operativa 118 le coordinate dei malcapitati. I due si sono trovati bloccati dalla neve e dal buio in una zona molto isolata, intorno a 2000 metri di quota. L'intervento via terra avrebbe richiesto almeno 3 ore di avvicinamento a piedi alle squadre a terra della stazione locale di Soccorso Alpino, più i tempi per ricondurre a valle i due escursionisti. Si è quindi deciso per l'invio dell'elisoccorso in operatività notturna dalla base di Torino.

